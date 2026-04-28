独立行政法人都市再生機構（UR都市機構）は、団地の魅力や特徴を手のひらサイズにまとめた「団地カード」を制作し、27日より無料配布を開始した。【画像】UR都市再生機構「団地カード」のイメージそれぞれに異なる表情や独自の魅力がある団地の面白さを広く知ってほしいと、中部支社の若手職員有志が日々の業務で見つけた団地の魅力をカードサイズに収めたもの。第1弾は、中部支社管轄の7つの団地がラインナップされた。外観