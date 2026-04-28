URが「団地カード」配布開始 第1弾は中部支社管轄の7つの団地…「違いや個性をより分かりやすく感じて」
独立行政法人都市再生機構（UR都市機構）は、団地の魅力や特徴を手のひらサイズにまとめた「団地カード」を制作し、27日より無料配布を開始した。
【画像】UR都市再生機構「団地カード」のイメージ
それぞれに異なる表情や独自の魅力がある団地の面白さを広く知ってほしいと、中部支社の若手職員有志が日々の業務で見つけた団地の魅力をカードサイズに収めたもの。第1弾は、中部支社管轄の7つの団地がラインナップされた。
外観写真だけでなく、建物の配置や意匠、敷地内の壁画・公園など、職員が現地で気づいた多様なポイントを掲載。「団地ごとの特徴を比較しやすい構成にしており、複数種類を手に取っていただくことで、それぞれの違いや個性をより分かりやすく感じていただけます。さらに、カードに掲載された写真の場所を手がかりに団地内を巡ることで、現地を歩きながら探索する楽しさも味わえます」と呼びかける。
■対象団地・配布期間・配布方法
対象団地：藤山台団地、江南団地、朝倉団地、緑苑東団地、国分団地、アーバンラフレ星ケ丘、アーバニア主税町
配布期間：令和8年４月27日(月)〜6月30日(火) ※無くなり次第終了予定
配布方法：
1）対象の7団地を管轄する管理サービス事務所（営業時間内）で配布
※配布は1人1種類につき1枚
※団地の敷地内に管理サービス事務所がある物件と、近隣団地の管理サービス事務所が複数団地をまとめて管轄している物件があり
※管理サービス事務所の営業日・時間は団地により異なる
2）期間内に対象団地を内覧もしくは仮申込者に配布
※愛知県内の店舗のうち、相生山現地案内所では対象7団地の団地カードを配布していない
※配布は1人1種類につき1枚
【画像】UR都市再生機構「団地カード」のイメージ
それぞれに異なる表情や独自の魅力がある団地の面白さを広く知ってほしいと、中部支社の若手職員有志が日々の業務で見つけた団地の魅力をカードサイズに収めたもの。第1弾は、中部支社管轄の7つの団地がラインナップされた。
外観写真だけでなく、建物の配置や意匠、敷地内の壁画・公園など、職員が現地で気づいた多様なポイントを掲載。「団地ごとの特徴を比較しやすい構成にしており、複数種類を手に取っていただくことで、それぞれの違いや個性をより分かりやすく感じていただけます。さらに、カードに掲載された写真の場所を手がかりに団地内を巡ることで、現地を歩きながら探索する楽しさも味わえます」と呼びかける。
対象団地：藤山台団地、江南団地、朝倉団地、緑苑東団地、国分団地、アーバンラフレ星ケ丘、アーバニア主税町
配布期間：令和8年４月27日(月)〜6月30日(火) ※無くなり次第終了予定
配布方法：
1）対象の7団地を管轄する管理サービス事務所（営業時間内）で配布
※配布は1人1種類につき1枚
※団地の敷地内に管理サービス事務所がある物件と、近隣団地の管理サービス事務所が複数団地をまとめて管轄している物件があり
※管理サービス事務所の営業日・時間は団地により異なる
2）期間内に対象団地を内覧もしくは仮申込者に配布
※愛知県内の店舗のうち、相生山現地案内所では対象7団地の団地カードを配布していない
※配布は1人1種類につき1枚