現在、ヨーロッパにおける伝統的なユース大会『イタリアカップ』が行なわれており、計12チームが鎬を削っている。欧州勢以外で唯一参加しているU-15中国代表は、現地４月27日に２戦目で開催国のイタリアと対戦。初戦はスロベニアに１−２で敗れたなか、先発メンバーを総入れ替えし、５−４−１の守備的な布陣で臨んだなか、見事に２−０で快勝した。非常に興味深いのは、全得点を叩き出したのが、清水エスパルスのアカデミー