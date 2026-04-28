日本で研鑽を積む逸材の２発で若き中国代表が難敵を撃破した。（※写真はイメージ）。(C)Getty Images

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　現在、ヨーロッパにおける伝統的なユース大会『イタリアカップ』が行なわれており、計12チームが鎬を削っている。

　欧州勢以外で唯一参加しているU-15中国代表は、現地４月27日に２戦目で開催国のイタリアと対戦。初戦はスロベニアに１−２で敗れたなか、先発メンバーを総入れ替えし、５−４−１の守備的な布陣で臨んだなか、見事に２−０で快勝した。

　非常に興味深いのは、全得点を叩き出したのが、清水エスパルスのアカデミーに在籍するシャ・ミン（沙明）であることだ。

　中国メディア『網易』は「日本の育成システムの秘密が明らかになった！」と題した記事を掲載。冒頭で「開始９分で２得点、この15歳の少年の何者？」と投げかけ、こう伝えている。
 
「シャ・ミンは山東省で生まれ、６歳でサッカーを始め、８歳で北京へ渡り、元中国女子代表選手のワン・ドンニー（王冬妮）の下で体系的なトレーニングを積んだ。2024年に日本の名門プロユースクラブ、清水エスパルスのU-14チームに正式加入した。清水エスパルスを選んだのは偶然ではない。同クラブが本拠を置く静岡県は、日本の『サッカー王国』と呼ばれ、漫画『キャプテン翼』の主人公・大空翼の故郷でもある。

　特筆すべきは、身長185cmで驚異的なスピードを持ち、北京市海淀区の陸上競技200mで優勝経験もある点だ。爆発力と戦術的素養を兼ね備えたオールラウンドなFWが、日本のユース育成という熔炉の中で鍛え上げられている」

　一方で、A代表は３大会連続でワールドカップ出場を逃したイタリアを心配する声も。今回の結果が様々な面で注目を集めているのは、間違いない。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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