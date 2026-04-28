「日本の秘密が明らかになった！」U-15中国がイタリア撃破！全得点を叩き出したのは清水アカデミー在籍の逸材…中国は日本に感謝？
現在、ヨーロッパにおける伝統的なユース大会『イタリアカップ』が行なわれており、計12チームが鎬を削っている。
欧州勢以外で唯一参加しているU-15中国代表は、現地４月27日に２戦目で開催国のイタリアと対戦。初戦はスロベニアに１−２で敗れたなか、先発メンバーを総入れ替えし、５−４−１の守備的な布陣で臨んだなか、見事に２−０で快勝した。
非常に興味深いのは、全得点を叩き出したのが、清水エスパルスのアカデミーに在籍するシャ・ミン（沙明）であることだ。
中国メディア『網易』は「日本の育成システムの秘密が明らかになった！」と題した記事を掲載。冒頭で「開始９分で２得点、この15歳の少年の何者？」と投げかけ、こう伝えている。
「シャ・ミンは山東省で生まれ、６歳でサッカーを始め、８歳で北京へ渡り、元中国女子代表選手のワン・ドンニー（王冬妮）の下で体系的なトレーニングを積んだ。2024年に日本の名門プロユースクラブ、清水エスパルスのU-14チームに正式加入した。清水エスパルスを選んだのは偶然ではない。同クラブが本拠を置く静岡県は、日本の『サッカー王国』と呼ばれ、漫画『キャプテン翼』の主人公・大空翼の故郷でもある。
特筆すべきは、身長185cmで驚異的なスピードを持ち、北京市海淀区の陸上競技200mで優勝経験もある点だ。爆発力と戦術的素養を兼ね備えたオールラウンドなFWが、日本のユース育成という熔炉の中で鍛え上げられている」
一方で、A代表は３大会連続でワールドカップ出場を逃したイタリアを心配する声も。今回の結果が様々な面で注目を集めているのは、間違いない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
欧州勢以外で唯一参加しているU-15中国代表は、現地４月27日に２戦目で開催国のイタリアと対戦。初戦はスロベニアに１−２で敗れたなか、先発メンバーを総入れ替えし、５−４−１の守備的な布陣で臨んだなか、見事に２−０で快勝した。
非常に興味深いのは、全得点を叩き出したのが、清水エスパルスのアカデミーに在籍するシャ・ミン（沙明）であることだ。
「シャ・ミンは山東省で生まれ、６歳でサッカーを始め、８歳で北京へ渡り、元中国女子代表選手のワン・ドンニー（王冬妮）の下で体系的なトレーニングを積んだ。2024年に日本の名門プロユースクラブ、清水エスパルスのU-14チームに正式加入した。清水エスパルスを選んだのは偶然ではない。同クラブが本拠を置く静岡県は、日本の『サッカー王国』と呼ばれ、漫画『キャプテン翼』の主人公・大空翼の故郷でもある。
特筆すべきは、身長185cmで驚異的なスピードを持ち、北京市海淀区の陸上競技200mで優勝経験もある点だ。爆発力と戦術的素養を兼ね備えたオールラウンドなFWが、日本のユース育成という熔炉の中で鍛え上げられている」
一方で、A代表は３大会連続でワールドカップ出場を逃したイタリアを心配する声も。今回の結果が様々な面で注目を集めているのは、間違いない。
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