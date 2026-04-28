「日本の秘密が明らかになった！」U-15中国がイタリア撃破！全得点を叩き出したのは清水アカデミー在籍の逸材…中国は日本に感謝？

「日本の秘密が明らかになった！」U-15中国がイタリア撃破！全得点を叩き出したのは清水アカデミー在籍の逸材…中国は日本に感謝？