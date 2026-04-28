HOMINISが今気になるふたりの関係性を深掘りする企画〈ふたりのこと。〉。今回登場するのは、2026年5月16日(土)より東京建物 Brillia HALLほか大阪・愛知にて上演されるミュージカル『レッドブック〜私は私を語るひと〜』で共演する咲妃みゆと小関裕太。ドラマ『波うららかに、めおと日和』での共演以来、舞台では初共演となるふたりに、お互いの第一印象や意外な共通点について語ってもらった。――お互いの第一印象から教えてく