物価上昇や円安などを背景に、安全資産として金の存在感が増しています。2026年4月現在、金は1グラム2万6000円台まで上昇しており、まとまった量を購入するには相応の資金が必要です。 一方、10年前の2016年は、今よりも手ごろな水準で金を買えた時期でした。本記事では田中貴金属工業の公表価格をもとに、2016年に100グラムを購入して放置していた場合、現在の評価額がいくらになっているのかを解説します。 2016