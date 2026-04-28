キタニタツヤが、2026年5月29日から8月12日まで東京・上野の森美術館で開催する「大ゴッホ展夜のカフェテラス」東京展として、イメージソング「肺魚」（読み：ハイギョ）を書き下ろしたことを明らかにした。本楽曲は、フィンセント・ファン・ゴッホの人生と作品から着想を得て、本展のために制作されたオリジナル楽曲となっている。本展のスポット映像内で一部を聴くことができるので、ぜひチェックしてみてほしい。◆