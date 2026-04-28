演歌歌手の山本譲二（76）が28日までにXを更新。アジア唯一のMETALLICA公認トリビュートバンドとして知られるHATTALLICAのリーダーでギタリストのKirz Hammettさんが亡くなったことを受け、追悼した。山本は23年に「山本譲二メタル化計画」をスタートさせ、自身の楽曲のメタルアレンジをKirzさんが手掛けたり、コンサートでHATTALLICAと共演するなど交流してきた。「振り返れば去年の5月25日の“50周年コンサート”での共演、それ