「懲役十八年」 衛星劇場と東映チャンネルによる共同企画「安藤昇 生誕100年記念特集」が、この春あらためて注目を集めそうだ。1926年5月24日生まれの安藤昇が生誕100年を迎える節目に組まれた特集で、衛星劇場では「血と掟」など俳優転向初期の作品が、東映チャンネルでは「男の顔は切り札」「懲役十八年」をはじめとする出演作がラインナップされている。俳優として歩み始めた頃の作品と、その存在感がよりくっきりと刻まれ