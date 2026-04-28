スカイラインの新車が手に入るのは限定車のみ？2026年4月14日、日産は長期ビジョンの発表の場において新型「スカイライン」のティザー画像を世界初公開しました。では現行モデルはどうなるのでしょうか。現在でも注文可能なのか、日産ディーラーに問い合わせてみました。1957年に登場したスカイライン。現行の13代目にあたる「V37型」は2013年にデビューし、すでに13年もの年月が経過した超ロングライフモデルです。【画像