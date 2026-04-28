アンカー・ジャパンは、「Anker Prime Wireless Charging Station（3-in-1, MagGo, AirCool, Foldable）」を発売した。価格は1万9990円。5月4日まで、Amazon.co.jpと公式サイトでは20％オフのクーポンを適用可能。楽天市場や直営店、一部家電量販店でも購入できる。 「Anker Prime Wireless Charging Station（3-in-1, MagGo, AirCool, Foldable）」は「Anker MagGo Wireless Charging Station（Foldable 3-i