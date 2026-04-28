Anker、Qi2 25W対応で3-in-1のワイヤレス充電器「Anker Prime Wireless Charging Station（3-in-1, MagGo, AirCool, Foldable）」を発売
アンカー・ジャパンは、「Anker Prime Wireless Charging Station（3-in-1, MagGo, AirCool, Foldable）」を発売した。価格は1万9990円。5月4日まで、Amazon.co.jpと公式サイトでは20％オフのクーポンを適用可能。楽天市場や直営店、一部家電量販店でも購入できる。
「Anker Prime Wireless Charging Station（3-in-1, MagGo, AirCool, Foldable）」は「Anker MagGo Wireless Charging Station（Foldable 3-in-1)」の次世代モデルで、充電スタンドを折りたためる構造が特徴の一つ。大きさは約95×61×31mm、重さは約231g。
無線充電規格「Qi2」対応のスマートフォンやApple Watch、ワイヤレスイヤホンの3台を同時に充電できる。Qi2の25W出力に対応し、iPhone 17 Proの場合は約26分で50%以上充電可能。
本体に冷却ファンを内蔵し、充電時の温度上昇と充電速度の低下を抑える設計。ファンはオフにすることもできる。スタンドは垂直方向に最大60度まで角度を調整でき、充電しながら好みの角度でスマートフォンを使用できる。
本体への入力は9V3A・12V3A・15V3Aの最大45W。出力はマグネット式ワイヤレス充電が最大25W、Apple Watch用ワイヤレス充電が最大5W、ワイヤレスイヤホン用ワイヤレス充電が最大5W。
本体カラーはブラックとホワイトの2色展開で、ホワイトは5月ごろの販売開始を予定している。Anker Prime Wireless Charging Station（3-in-1, MagGo, AirCool, Foldable） 大きさ 約95×61×31mm 重さ 約231g 入力 9V3A／12V3A／15V3A（最大45W） 出力 マグネット式ワイヤレス充電：最大25W
Apple Watchワイヤレス充電：最大5W
ワイヤレス充電：最大5W カラー ブラック／ホワイト
ホワイトは5月頃販売開始予定 パッケージ内容 Anker Prime Wireless Charging Station（3-in-1, MagGo, AirCool, Foldable）
USB-C＆USB-Cケーブル（1.5m）
USB急速充電器（45W）
取扱説明書