高市首相は２７日の参院予算委員会集中審議で、再審制度見直しに向けた刑事訴訟法改正案を巡り、与党内での改正案修正の議論を見守る考えを示した。与党内の反対で政府の改正案提出が大幅に遅れているが、自らが政治決断することには慎重な発言を繰り返した。首相は「与党の議論も踏まえ、法案を提出できるよう努力している最中だ。私一人の政治決断で決めていいことではない」と述べた。立憲民主党会派に所属する無所属の泉房