日本代表ＭＦ田中碧（リーズ）が背番号への思いを明かした。第２次森保ジャパンの７番は、１学年上で幼少期から同じチームでプレーしてきたＭＦ三笘薫（ブライトン）が背負ってきた。また、前回カタール大会では１次リーグ最終戦のスペイン戦で田中が三笘のアシストで決勝弾を決め、２人は日本を勝利に導いたヒーローになった。しかし、その三笘は今月９日の試合で負傷し、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）はメンバー外に。３０