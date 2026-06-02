エクアドル2部リーグで前代未聞の珍事南米サッカーで、前代未聞の珍事が発生した。エクアドル2部リーグの試合中のこと。ピッチ内から負傷した選手を運んでいた医療用カートが、別の選手と接触。選手が倒れこむと、監督やチームメートらは思わずカートの運転手に詰め寄ったと米紙が伝えている。米紙「ニューヨーク・ポスト」は「エクアドルのサッカー選手が、負傷したチームメートを乗せた医療カートと衝突する珍事が発生」とい