2026年のサッカー北中米W杯は6月11日に開幕戦が行なわれ、7月19日に決勝戦の開催が予定されている。日本の放映権をFIFAから獲得したのは大手広告代理店の電通グループで、一部報道によると総額は350億円にのぼるとみられている。 【画像】カタールW杯期間中に渋谷のスクランブル交差点にいた美女サポーターたちと勝利後のバカ騒ぎ 前回の2022年のカタール大会が200億円強だったため