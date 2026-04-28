りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKIの期間中、出島メッセ長崎で「感動立国Bizカンファレンス」が行われ、カンファレンスの参加者は翌日の1月17日に現地視察ツアーを行いました。 りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKIは、ハピネスアリーナでのオールスターゲームが中心ですが、長崎駅前広場でのブース出展、出島メッ