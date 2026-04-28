鹿児島の嘉之助蒸溜所が、はじめてのハイボール缶「嘉之助シングルモルト ハイボール 350㎖」を2026年4月28日にリリースしました。しかもこちら、ローソン限定商品として、酒類扱いのある全国約1万4000店にて販売されます。話題の新商品をひと足先に飲ませていただきました。２代目と４代目、世代を超えた“夢”が生んだウイスキー嘉之助蒸溜所は、1883（明治16）年に焼酎蔵として創業した小正醸造が、2017年鹿児島県日置市