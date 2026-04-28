札幌・厚別警察署は2026年4月27日、殺人予備の疑いで北広島市に住む会社員の男（55）を逮捕したと発表しました。男は同僚3人を殺害しようと考え、4月26日午前10時半ごろ、北海道北広島市大曲幸町6丁目のホームセンターで、包丁1本を購入した疑いがもたれています。警察によりますと26日正午前、男から「殺傷能力の高い刃物を買った」と通報があり、警察官が男の自宅を訪ねたところ、男が刃体21センチの刺身包丁を持っ