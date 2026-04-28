坂本（巨）は２５日のＤｅＮＡ戦で通算２４５２安打となり、通算安打は、歴代１０位タイとなった。その安打の内訳は、単打１６６２二塁打４６９三塁打２２本塁打２９９単打１６６２本は、川上哲治の１６６３本に次いで歴代１１位。こちらもベスト１０入り目前だ。巨人の単打３傑は、〈１〉川上１６６３、〈２〉坂本１６６２、〈３〉長嶋茂雄１５３５で、あと１本単打が出れば球団タイとなるだけに、早々に決めたい