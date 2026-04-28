ボートレース芦屋の「ゴールデンウィーク特選」は3日目が終了。きょう28日の4日目、注目レースは10Rだ。川上のイン奮起戦。3日目終了時点での得点率は梶原正と並ぶ5.50で20位タイ。前半6R（4号艇）の結果次第では準優勝負となる（準優勝戦進出ボーダーは5.67と推定）。連日のペラ調整で舟足にも光が見えてきた様子。スタートを持たせて先マイを果たす。ただ、強敵も存在。好伸び仕上げの高倉は差してバック伸び勝負に持ち込む