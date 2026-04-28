ボートレース芦屋の「ゴールデンウィーク特選」は3日目が終了。きょう28日の4日目、注目レースは10Rだ。

川上のイン奮起戦。3日目終了時点での得点率は梶原正と並ぶ5.50で20位タイ。前半6R（4号艇）の結果次第では準優勝負となる（準優勝戦進出ボーダーは5.67と推定）。連日のペラ調整で舟足にも光が見えてきた様子。スタートを持たせて先マイを果たす。ただ、強敵も存在。好伸び仕上げの高倉は差してバック伸び勝負に持ち込むか。パワー面では中も負けていない。鋭い捲り差しで艇団を切り裂く場面も。川添は道中粘り込んで連浮上か。井上は全速戦でアタック。

＜1＞川上剛 西山（貴浩）選手と一緒にペラをやっている。出足は西山選手の方が良さそうだけど、伸びは良くなっている。

＜2＞高倉和士 変わらず重さはあるけど、足はいいし、ターンの足自体も悪くない。ターンの向き、レスポンスが自分の好きな感じと違う。3日目はキャブを扱ったけど、重さは変わらなかった。

＜3＞井上慧人 足はいい。試運転では河野（真也）選手とも変わらない。

＜4＞中亮太 ペラを別の形に変えたけど、こっちも悪くない。エンジンがいいんでしょうね。まだ突き抜けてはいないけど、バランスが取れていい部類。

＜5＞川添英正 特徴とかはないけど、足は悪くないです。普通くらいでレースはできる。

＜6＞浦野海 調整が合えば中堅はあると思う。乗り心地をしっかりさせていきたい。