母の日に贈りたい“鉢植え”を紹介します。 【松村道子アナウンサー】 「母の日のプレゼントの定番といえばカーネーションですが、最近では贈る花の選択肢は広がってきているようです」 【新花総務部池田紀行 課長補佐】 「ほかのお花も10年ぐらい前から花き業界全体でプッシュをしている」 不動の人気第1位、カーネーションを追う鉢植えの花は？ 【新花総務部池田紀行 課長補佐】 「母の日