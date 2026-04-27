Photo: mio 「ドライブレコーダー」を自転車にも。自転車に青切符が導入されてから約1カ月。自転車は原則車道の左側を走らなければいけないのですが、生身の身体で大きな自動車の横を走るのも緊張感があるわけで…。そこで自転車業界でじわじわ注目されているというのが、自転車のためのドライブレコーダー。4月25〜26日に開催された『CYCLE MODE TOKYO 2026』で、実物を見てきました。自分