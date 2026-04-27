４月も残りわずかで、多くの社会人が給料日を迎えています。新入社員にとっては初めての給料日。初任給は何に使ったのでしょうか。新入社員「ちょっと見たことない額が一度に振り込まれてるなと思って、とってもうれしかったです」新入社員にとって待ちに待った初任給。就職情報を提供するマイナビの調査によりますと、大学を卒業した総合職の初任給は全国平均で22万5000円余りと、去年よりおよそ9000円増えています。多くの新入社