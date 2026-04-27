セルティックでエースとしてゴールを量産した古橋亨梧は、スコットランドを離れて以降、苦難の日々を過ごしている。昨冬に加入したフランス１部レンヌで出場権を得られず、今季にイングランド２部バーミンガムに活躍の場を移したが、一度狂った歯車はなかなか元には戻らない。イングランドでもゴールから遠ざかるなか、今月に以前から抱えていた肩の問題で手術を受け、シーズンを一足先に終えた。一方で、セルティック時代は