9人組グループ・Snow Manの目黒蓮（29）が主演を務める実写映画『SAKAMOTO DAYS』（29日公開）の公開直前レッドカーペットイベントが27日、都内で行われた。俳優・生見愛瑠が登壇し、撮影を振り返った。【写真】一時帰国をし雨でも輝く笑顔をみせる目黒蓮人見知りである生見だが、撮影地は電波が通じない場所だったそう。そのため「携帯を触らないからこそいっぱいお話をした気がします。おかげ様で人見知り治りました」とにっ