『告白−25年目の秘密−』ロゴ（C）日本テレビ SixTONES・松村北斗が主演を務める日本テレビ系の７月期土曜ドラマ枠、完全オリジナルストーリー『告白−25年目の秘密−』の放送が決定。本作のティザー映像および画像がTVerで公開され、AI技術で再現された「ヒロインの幼少期」の姿が反響を集めている。ドラマ公式X（旧ツイッター）では、映像に登場する少女の顔写真とともに「わたしはだれ？」というミステリアスな