阿南市に400年を超える歴史を誇る、知られざる名庭園があります。阿南市中心部の、ある町名の由来など、奥深き歴史の世界を私が訪ねてきました。 最初に訪ねたのは、阿南市富岡町にある牛岐城址公園。ここで、今回の案内人と待ち合わせです。 現れたのは、阿南市文化振興課の向井公紀係長。遺跡など、歴史にまつわる調査研究を行うエキスパートです。さっそく、くだんの庭園に案内してもらいますが、でもその前に