阿南市に400年を超える歴史を誇る、知られざる名庭園があります。



阿南市中心部の、ある町名の由来など、奥深き歴史の世界を私が訪ねてきました。

最初に訪ねたのは、阿南市富岡町にある牛岐城址公園。



ここで、今回の案内人と待ち合わせです。

現れたのは、阿南市文化振興課の向井公紀係長。



遺跡など、歴史にまつわる調査研究を行うエキスパートです。



さっそく、くだんの庭園に案内してもらいますが、でもその前に。

（森本アナウンサー）

「きょうは、ここは牛岐城址公園。ここに新たな何かが見つかったってことですか」



（阿南市文化振興課・向井公紀 係長）

「ここではないが、牛岐城址は江戸時代から富岡という（ようになった）」

「名前が変わった由来の碑というものがある場所がありまして…」



というわけで阿南市の中心、富岡町の牛岐城址公園を出発して、「富岡」の由来が分かる石碑があるお寺へと向かいます。



今回の目的地である日本庭園も、同じお寺の敷地内にあるそうです。



（阿南市文化振興課・向井公紀 係長）

「だいたい車で10分くらいですかね、牛岐城址から」



（森本アナウンサー）

「なんていうお寺ですか？」

（阿南市文化振興課・向井公紀 係長）

「桂國寺です」



（森本アナウンサー）

「桂國寺さん、この中に碑があるんですか？」



（阿南市文化振興課・向井公紀 係長）

「もうすぐあちらに」



（森本アナウンサー）

「あれ？」



こちらの石碑が「富岡町由来碑」。



もともと、富岡町の中心部にあったお寺に置かれていましたが、そのお寺がなくなったため、ここ桂國寺へと移設されました。



（阿南市文化振興課・向井公紀 係長）

「こちらに、文字がたくさん彫られているのが分かりますかね？」



（森本アナウンサー）

「これは、私ではわからない」

（阿南市文化振興課・向井公紀 係長）

「公、これ実は蜂須賀家政公のことなんですよね。公の命」

（森本アナウンサー）

「公の命により牛岐、牛岐だ宜しく名を富岡とする」

向井さんによりますと、徳島藩の藩祖・蜂須賀家政が阿波へ入国した際、渭津と呼ばれていた場所に城を築き、渭津の名を徳島と変えました。

この碑には、それと同時期に牛岐を富岡に改名したことが書かれています。



石碑が置かれた桂國寺は、1413年に創建された曹洞宗の寺院です。



戦国時代、土佐の長曾我部元親に二度にわたって焼かれましたが、家政がこれを再興するなど、蜂須賀家とは深いつながりを持っています。

本堂の裏に作られた日本庭園は、国の名勝に指定されている旧徳島城表御殿庭園と同じ、上田宗箇により作られたと伝わっています。



（森本アナウンサー）

「おお、こんな…庭？」



（阿南市文化振興課・向井公紀 係長）

「庭ですね、庭園になります」



（森本アナウンサー）

「えー」



静かな佇まいの中に、力強さを感じさせる庭園で、訪れる人に落ち着きと安らぎを与えてくれます。

1999年にその文化的価値が認められ、阿南市の名勝に指定されました。



こちらが『桂國寺庭園』。



今では、全国から愛好家が訪れる名庭園です。



（森本アナウンサー）

「えー戦国時代っぽい感じなのかな？武将が心を静める、休めるみたいな」

「派手さはもちろんないんですけど、すごくいい」



（阿南市文化振興課・向井公紀 係長）

「見てダイナミックさを感じていただければ。岩盤が急角度で池の方に入っているのが見て取れる」

「実は、滝を表現していると言われている」



（森本アナウンサー）

「なるほど」

（阿南市文化振興課・向井公紀 係長）

「左手の方に小高く作山状になっている、真ん中に石があって中型の石が点々と配置されている」

「天然のダイナミックさと（左側の）奥ゆかしさ、人工で作られた状況が見事にマッチした庭園になっている」

「左右の広がりと、奥がすぐ山になっているので、見た風景全てが庭園として実際の感覚よりも広く感じると思う」

（森本アナウンサー）

「みなさん、ご存じなんですか？裏に庭があるのは」



（桂国寺・山本和哉 前住職）

「あんまり分かってないと思う」



（森本アナウンサー）

「もったいない、見て欲しいですよね」

（桂国寺・山本和哉 前住職）

「見て欲しいけど、それだけまた手入れも（せなあかんから）」

知る人ぞ知る桂國寺の名庭園は、心の安らぎを与えてくれる素敵な空間でした。



400年間、変わらぬ静謐な空気が悠久の時の流れを伝えます。