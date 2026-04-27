愛する人と結婚をし、増えた家族。義理とはいえ“家族”になったのだから、最初はうまくいかなくても同居して一緒に暮らしていくことで、いつかきっとわかりあえるはず？今回は、ママたちが経験した「同居」に関するエピソードを紹介します。432今回は、義両親の勘違いから起こった一件です。念願の自宅兼事務所の新居が完成したアサミさん夫婦。1階が事務所で2階が居住スペース、小5になる息子さんの個室も確保でき、これから新