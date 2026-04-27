投資家として知られる桐谷広人さん（76）が4月25日、自身のXを更新。コメダ珈琲店を運営するコメダホールディングスの株を保有していると明かし、注目を集めています。【写真】桐谷さん「1850円で100株買って、ずっと株主優待ポイントを…」（話題になった投稿）桐谷さんは「コメダホールディングス（コメダ珈琲）は2016年に上場（公募1960円）と同時に、株主優待を発表」と紹介し、「私は、その直後に1850円で100株買って、ず