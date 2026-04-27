投資家として知られる桐谷広人さん（76）が4月25日、自身のXを更新。コメダ珈琲店を運営するコメダホールディングスの株を保有していると明かし、注目を集めています。



【写真】桐谷さん「1850円で100株買って、ずっと株主優待ポイントを…」（話題になった投稿）

桐谷さんは「コメダホールディングス（コメダ珈琲）は2016年に上場（公募1960円）と同時に、株主優待を発表」と紹介し、「私は、その直後に1850円で100株買って、ずっと株主優待ポイントをいただいてます。今は3030円。優待を頂きながら含み益」と笑顔の絵文字を使いながら報告。「24日はお昼に丸井中野店で、写真のまんぷくプレート、エビフライをいただきました」とテーブルいっぱいに広げた料理写真も投稿しました。



ネットユーザーの間では「桐谷さんさすがです」「理想やわ」「私も長期保有してる」などの反応が相次ぎ、中には「桐谷さん、この量食べてるのか」「全部食べられたんですか？」「こんなに食べる桐谷さん、若い」などと驚きの声も上がりました。