ノルディックスキー・ジャンプ女子の高梨沙羅が２７日、自身のインスタグラムを更新。「Ｈｏｍｅ」とつづって、レッドブルジャパンで「ＷｅｌｃｏｍｅＢａｃｋＨｏｍｅ」とデコレーションされたケーキの写真などと投稿した。冒頭の２枚は東京の街角で撮影されたもの。レッドブルを左手に持った高梨はブラックのゆったりとしたオーバーサイズジャケットにワイルドなシルエットのパンツ姿で決めた。フォロワーからは「沙羅