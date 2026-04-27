【モデルプレス＝2026/04/27】歌手のアグネス・チャンが4月26日、自身のInstagramを更新。ミニワンピースを身に着けたショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】70歳人気歌手「脚がまっすぐで綺麗すぎ」自宅でのミニワンピ姿◆アグネス・チャン、ミニワンピース姿で美脚アグネスは「今日も姉と昼ごはん食べます。着替えて迎えに来るのを待っています」と綴り、自宅と思われる場所でポーズを決める全身ショットを投稿。ピンクの