日産「新たなSUV」世界初公開！2026年4月24日、日産は「北京モーターショー2026」で新型SUVのコンセプトカーを2台世界初公開しました。なかでも、日産が中国市場の若い層をターゲットに披露した「アーバンSUV PHEVコンセプト」は、都市部でのライフスタイルに最適化された先進的なプラグインハイブリッドモデルです。【画像】超カッコいい！！ これが日産の「新たなSUV」です！（26枚）アーバンSUV PHEVコンセプトの外観は、