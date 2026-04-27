俳優の石田ゆり子（56）が、段ボールや本が置かれたリアルな自宅の様子を公開し、反響を呼んでいる。【映像】石田ゆり子の生活感あふれる自宅（複数カット）たくさんの猫や犬と生活している石田。Instagramでは、猫たちが入ってはいけない“秘密の部屋”や、朝日が差し込むオシャレなリビングでくつろぐ猫の姿、バスタオルを広げて乾かしている部屋、洗濯物が山積みになっている様子など、生活感あふれる日常を発信してきた。