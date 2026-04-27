俳優の石田ゆり子（56）が、段ボールや本が置かれたリアルな自宅の様子を公開し、反響を呼んでいる。

【映像】石田ゆり子の生活感あふれる自宅（複数カット）

たくさんの猫や犬と生活している石田。Instagramでは、猫たちが入ってはいけない“秘密の部屋”や、朝日が差し込むオシャレなリビングでくつろぐ猫の姿、バスタオルを広げて乾かしている部屋、洗濯物が山積みになっている様子など、生活感あふれる日常を発信してきた。

4月14日の投稿では、自宅のさまざまな場所に飾られたお気に入りの雑貨を紹介。「額縁、というものがどうにも好きなんです。あえての、フレームのみの飾りかた。厚みがあるので、すきなものをちょこんと置けたり、大好きな本を飾ることもできる」とつづり、額縁を活用したインテリアが置かれたベッドルームやリビングなども披露し、話題となっていた。

段ボールや本が置かれた生活感あふれる自宅を公開

4月25日の投稿では、「桜も散って、新緑の季節です。大好きな五月がもうすぐやってくる。バタバタとした日々ですが、雪も猫たちもみんな元気です」とコメント。段ボールや本が置かれた自宅で、ペットたちが気持ちよさそうに昼寝をする様子など、飾らない日常の一コマも公開した。

この投稿には「いつも平和でいいなぁ…」「かわいすぎます 癒やされます」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）