卓球の世界選手権団体戦（4月28日〜5月10日、ロンドン）に出場する女子日本代表の張本美和（17＝木下グループ）が27日、羽田空港からの出発を前に取材に応じ、「たくさん練習してきたので楽しみ。前回、貴重な経験をしたので、それを生かしてみんなで金メダルを獲りたい」と抱負を述べた。準優勝だった24年釜山大会の決勝・中国戦では2番手として起用され、2―2で迎えた勝負の第5試合で陳夢に1―3で敗戦。悔しさ、他のメンバー