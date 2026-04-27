子どもがもらうお年玉を、どのように使わせるべきだろうか。元外資系投資銀行トレーダーで二児の母でもある著者は、貯まったお年玉で投資を経験させることで、子どもに金融リテラシーを身につける絶好の機会になるのだという。※本稿は、経営者の池澤摩耶『子どもを人生ゲームの勝者にする最強マネー教育』（光文社）の一部を抜粋・編集したものです。お年玉で貯まったお金で子どもに投資をさせてみようお正月にもらうお年玉って