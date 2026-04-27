子どもがもらうお年玉を、どのように使わせるべきだろうか。元外資系投資銀行トレーダーで二児の母でもある著者は、貯まったお年玉で投資を経験させることで、子どもに金融リテラシーを身につける絶好の機会になるのだという。※本稿は、経営者の池澤摩耶『子どもを人生ゲームの勝者にする最強マネー教育』（光文社）の一部を抜粋・編集したものです。

お年玉で貯まったお金で

子どもに投資をさせてみよう

お正月にもらうお年玉って、子どもにとっては最初に手にする“まとまったお金”。このお年玉の一部を使って投資を始めてみるのが、ちょうどいい。

2024年の学研教育総合研究所の調査によると、お年玉の平均額は、小学生で約2万円、中学生で約2.7万円、高校生で約2.8万円。

毎年「半分は貯金しようね」と、子ども名義の銀行口座にコツコツ入れている家庭も多いと思います。

もちろん全額をきっちり貯められるわけではありません。ゲームを買ったり、おやつを買ったり、ちょこちょこ使っていく中で残った分だけが貯金に回る。

でも、それでOK。多少使いながらも、コツコツ続けていけば、15歳になるころには10万円くらい貯まっている子も少なくありません。

このくらいの金額が、投資を始めるにはちょうどいいスケール感。子どもにとっても「自分のお金でチャレンジしてみる」という経験になりますし、お年玉が“使うだけのお金”ではなく“育てるお金”に変わるきっかけにもなりますよ。そう、お年玉だって増えるんです！

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