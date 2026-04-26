蒼井翔太が4thアルバム『LIMITLESS』と、今年1月に開催されたオーケストラライブのBlu-ray化作品『蒼井翔太 LIVE Orchestra 2026 Moments』の2つを7月1日（水）に発売されることが決定した。4thアルバム『LIMITLESS』はすでにアナウンスがされていた約3年ぶりのフルアルバム。デジタルシングルとしてリリースされた5曲（「EVOLVE」「テンションがマンション⤴」「薺」「Endless You」「あいことば」）に加え、新録7曲の全12