蒼井翔太が4thアルバム『LIMITLESS』と、今年1月に開催されたオーケストラライブのBlu-ray化作品『蒼井翔太 LIVE Orchestra 2026 Moments』の2つを7月1日（水）に発売されることが決定した。

4thアルバム『LIMITLESS』はすでにアナウンスがされていた約3年ぶりのフルアルバム。デジタルシングルとしてリリースされた5曲（「EVOLVE」「テンションがマンション⤴」「薺」「Endless You」「あいことば」）に加え、新録7曲の全12曲が収録される。

初回限定盤につくBlu-rayには「EVOLVE」「薺」に加えて、新録リード曲のミュージックビデオが収録され、副音声（MVオーディオコメンタリー）とアルバムメイキングを楽しむことができる。楽曲のMVに関して蒼井がどのようなコメントをコメンタリーとして寄せるのかもお楽しみに。

『蒼井翔太 LIVE Orchestra 2026 Moments』のBlu-rayには1月18日（日）の公演の模様に加えて、ライブドキュメンタリー映像が特典として収録。初のオーケストラとのライブを蒼井がどのように作り上げていったのか、本編とあわせてじっくりと裏側まで堪能できる。

両タイトルとも、発表に伴いジャケット写真が公開となった。アルバム『LIMITLESS』はスタイリッシュな衣装とともに力強さを感じるビジュアルに仕上がり、Blu-ray『蒼井翔太 LIVE Orchestra 2026 Moments』は軽やかさも感じる白の衣装が印象的な内容となっている。また、WEBショップ・KING RECORDS STOREではアルバムとBlu-rayがセットになった特典付き商品も発売される。

■4thアルバム『LIMITLESS』

2026.07.01 RELEASE ■初回限定盤

品番：KICS-94259

価格：￥5,500（税抜価格￥5,000）

形態：CD+Blu-ray+PHOTO BOOK

※特製スリーブケース仕様/36Pフォトブック封入 ■通常盤

品番：KICS-4259

定価：￥3,600（税抜価格￥3,273）

形態：CD 【収録内容】

＜CD＞ ※初回限定盤・通常盤共通

「EVOLVE」 （TVアニメ『出来損ないと呼ばれた元英雄は、実家から追放されたので好き勝⼿に⽣きることにした』オープニング主題歌）

「テンションがマンション⤴」

「薺」

「Endless You」 （TVアニメ『最推しの義兄を愛でるため、⻑⽣きします！』エンディングテーマ）

「あいことば」

ほか新録7曲を含む全12曲収録予定 ＜Blu-ray＞初回限定盤のみ

「EVOLVE」「薺」と新録リード曲のMUSIC VIDEO、アルバムメイキング映像収録予定

※副⾳声として蒼井翔太のMVオーディオコメンタリー付き！ ▼各CDショップでのご予約はこちらから

https://shouta-aoi.lnk.to/4th_ALBUM0701

■LIVE Blu-ray『蒼井翔太 LIVE Orchestra 2026 Moments』

2026.07.01 RELEASE ■Blu-ray

KIXM-668 /￥8,800（税抜価格￥8,000） ＊初回製造分のみ

スペシャルBOX仕様

別冊フォトブック 【収録内容】

蒼井翔太 LIVE Orchestra 2026 Moments

2026年1月18日(日) 立川ステージガーデン

Overture

1.哀唄

2.絶世スターゲイト

3.イノセント

MC

4.Key to My Heart

5.Endless Song

6.spilt memories

MC

7.8th HEAVEN

8.I am

9.Tone

10.ずっと…

MC

11.薺

12.BAD END

13.give me ♡ me

14.Alright

MC

15.君のとなりで ［ENCORE］

16.TRANS-WINTER〜冬のむこう側〜

17.零

MC

18.Virginal ＜映像特典＞

SHOUTA AOI LIVE DOCUMENTARY 〜make a Moments〜 ▼ご予約はこちらから

https://shouta-aoi.lnk.to/LIVE_Orchestra ■4thアルバム＆LIVE Blu-ray KING RECORDS STORE限定セット

4thアルバム「LIMITLESS」とLIVE Blu-ray『蒼井翔太 LIVE Orchestra 2026 Moments』同時発売を記念して、KING RECORDS STORE限定セットの発売が決定！

アクリルスタンド2種セットと、本人の複製メッセージ入りのオーケストラ楽譜などここでしか手に入らないグッズ付きとなります。

オーケストラ楽譜は購入者の中から抽選で、表紙に直筆サインを入れてお届け！

さらに「蒼井翔太 LIVE 2026 WONDER lab. LIMITLESS」の終演後ミート＆グリートに参加できる特別応募施策も決定！ ▼詳細・ご購入はこちら

https://store.kingrecords.co.jp/shop/g/gECB-1898/

◾️＜蒼井翔太 LIVE 2026 WONDER lab. LIMITLESS＞ 2026年7月26日（日）大阪・NHK大阪ホール

16:30開場／17:30開演 2026年8月9日（日）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール

17:00開場／18:00開演 2026年8月11日（火・祝）埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール

17:00開場／18:00開演 ▼チケット

＜料金＞11,000円（全席指定・税込） ＜チケット情報＞

オフィシャルファンクラブ「A☆happy lab.」にてチケット2次先行実施

・抽選申込期間：4月23日(木)21:00〜4月30日(木) 23:59