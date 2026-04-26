フジテレビは26日、『千鳥の鬼レンチャン◆第2回腕相撲トーナメント！芸能界最強の力自慢は誰だ？』（後7：00）を放送。90キロ以上の重量級で熱戦が繰り広げられた。（以下、ネタバレあり）【写真】血管がやばい…王者ボビー・オロゴンに勝ったポパイ関根【アームレスリング重量級】青木マッチョ（かけおち）、石橋貴俊、岩友親方（岩友亘右）、崎山雄太（崎＝たつさき）、しんや、ボビー・オロゴン、ポパイ関根（関根丈二）、