1992年に亡くなった伝説のロックスター、尾崎豊さん（享年26）の妻・尾崎繁美さんが26日、自身のインスタグラムを更新。この日は豊さんの34回目の命日だと報告した。繁美さんは「今日は、夫・尾崎豊の34回目の命日でした。もし生きていたら還暦・60歳なので、今年の花祭壇は、情熱の『赤』を基調にとの想いを込めて、松本生花店にリクエストしました」と、赤いバラで飾られた墓の写真を投稿。また長男でシンガーソングライタ