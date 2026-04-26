1992年に亡くなった伝説のロックスター、尾崎豊さん（享年26）の妻・尾崎繁美さんが26日、自身のインスタグラムを更新。この日は豊さんの34回目の命日だと報告した。

繁美さんは「今日は、夫・尾崎豊の34回目の命日でした。もし生きていたら還暦・60歳なので、今年の花祭壇は、情熱の『赤』を基調にとの想いを込めて、松本生花店にリクエストしました」と、赤いバラで飾られた墓の写真を投稿。

また長男でシンガーソングライターの尾崎裕哉と4日前に墓参りしたとつづり「お墓をキレイに整え、心を調えてから、今、幸せに暮らせていることへの感謝を伝えました」とし、「失くした1/2」の中の「歌詞に励まされながら、日々を重ねてきました。幸せだから笑顔になるのではなく、笑顔だからこそ幸せになれる 笑顔の力 そう信じてきたからこそ、今がある。掌を合わせながら、清らかな気持ちで墓前に報告できました」と続けた。

フォロワーからは「尾崎豊さんは僕の青春時代そのものです」「私の心には永遠に尾崎がいます」「34年も経ったのですね」「素晴らしく綺麗で豪華なお花で愛を感じます」「生きてたら尾崎は還暦なんかぁ〜還暦の尾崎に会いたかったなぁ〜」などの声が寄せられていた。