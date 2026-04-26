卓球女子３大会連続メダリストの石川佳純さん（３３）が２６日、ぎふ清流ハーフマラソンでハーフマラソンに初挑戦し、完走した。自身のＳＮＳで「とっても楽しかったです！！初のハーフマラソン、始まる前は不安もあったのですが、完走できて嬉しいです」と笑顔満開のレース中の写真などとともに綴った。爽やかに駆け抜けた姿にコメント欄などでは「走る姿もお美しいです」、「余裕の表情、さすが」、「どんどん美女になって