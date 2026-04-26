「ザ・ドリフターズ」の加藤茶（83）が25日放送のニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）にゲスト出演。2020年に他界した志村けんさん（70）への思いを語った。リスナーから志村さんとの思い出について質問が寄せられると、加藤は「最初、付き人で入ったんですよね、志村。ほいで、東村山に帰るのが時間がかかりすぎるので、“じゃあ、うちに泊まれよ”っていうんで、うちで暮らすよう