スプリットの平均球速は136.8キロ→146.1キロに「スピード感が欲しい」【MLB】ドジャース 12ー4 カブス（日本時間26日・ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手は25日（日本時間26日）、本拠地のカブス戦で6回途中7安打4失点と粘りの投球を見せ、今季初勝利を挙げた。待望の勝ち星を運んだのは“魔球”と言われるスプリット（フォーク）の衝撃的な変化だった。佐々木朗希のスプリットはナックルのように揺れ動く“魔球”。