福岡県八女市に店を構えるラーメン店「あなたの心を鷲掴み」（以下、あなわし）。福岡市の中心部から距離も遠く、車でしかアクセスができない立地ながら、同店の白濁を超えた茶褐色の超濃厚とんこつスープの美味しさを求めて、全国にファンを抱える人気店だ。そんな「あなわし」が、2026年6月に2店舗目をオープンさせることを発表。さらに、その立地が福岡市からもアクセスの良い場所とあって、すでに期待の声も上がっている。新店